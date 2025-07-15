ФК Оболонь объявил об аренде 32-летнего защитника Евгения Пасича из Металлиста 1925. Футболист, имеющий опыт выступлений за Днепр-1, Верес и Олимпик, присоединился к киевлянам для усиления оборонной линии.

Пасич, чей контракт с харьковским клубом действует до 2026 года, в прошлом сезоне провел 9 матчей в составе Металлиста-1925, а также 5 матчей в аренде в полтавской Ворскле.

Оболонь в прошлом сезоне заняла 11 место в УПЛ, но после окончания чемпионата сменила главного тренера Сергея Шищенко на Александра Антоненко.