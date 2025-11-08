Сергей Разумовский

Завершилось большинство матчей игрового дня субботы, 8 ноября, в десятом туре немецкой Бундеслиги.

Унион Берлин дома сыграл вничью с Баварией. Уже на 10-й минуте хозяева забили усилиями Анса, но гол отменили из-за офсайда. Духи всё же открыл счёт в середине тайма, а Луис Диас сравнял через десять минут. Под конец игры футболист берлинцев снова вывел команду вперёд, оформив дубль, но Кейн на 93-й минуте принёс мюнхенцам ничью. Хотя Бавария прервала серию из 16 побед подряд во всех турнирах.

Гамбург сенсационно дома сыграл вничью с Боруссией Дортмунд. После безголевого первого тайма Чуквуемека вывел гостей вперёд. Но Кёнигсдорфер на 97-й минуте вырвал для хозяев результативную ничью – 1:1.

Хоффенхайм также неожиданно на своём поле обыграл Лейпциг. Гости быстро вышли вперёд после гола Диоманде на 9-й минуте, однако Айдари (20’) и Лемперле (38’) оформили камбэк ещё до перерыва, а Премель к концу игры закрепил преимущество. На 82-й минуте арбитры отменили гол Ромуло для Лейпцига из-за офсайда.

Байер дома разгромил Гайденхайм. Хозяева устроили голепад: Шик оформил дубль, а между его голами отметился Гофманн. Покву добавил на 27-й минуте. А Маса сделал второй для команды дубль до и после перерыва. Шесть голов в ворота соперника в итоге.

Бавария впервые потеряла очки в этом розыгрыше и опережает Лейпциг (22) на шесть баллов. Далее идут Боруссия Д (21), Байер (20) и Хоффенхайм (19).

Бундеслига, 10-й тур

Унион Берлин – Бавария 2:2

Голы: Духи, 27, 83 – Луис Диас, 38, Кейн, 90+3

Гамбург – Боруссия Дортмунд 1:1

Голы: Кёнигсдорфер, 90+7 – Чуквуемека, 64

Хоффенхайм – Лейпциг 3:1

Голы: Айдари, 20, Лемперле, 38, Премель, 79 – Диоманде, 9

Байер – Гайденхайм 6:0

Голы: Шик, 2, 22, Гофманн, 16, Покву, 27, Маса, 45+1, 53