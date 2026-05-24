Сергей Разумовский

В финале Кубка Германии Бавария на берлинском Олимпиаштадионе уверенно победила Штутгарт — действующего обладателя трофея. Для мюнхенцев это 21-й кубок в истории и первый после сезона 2019/20.

Штутгарт активно начал матч и создал несколько опасных моментов: Дениз Ундав пробивал головой после углового, а Максимилиан Миттельштедт дважды угрожал воротам Баварии. Однако команда не реализовала свои шансы, а Йонас Урбиг действовал надежно.

После перерыва Бавария перехватила инициативу. На 55-й минуте Майкл Олисе подал со штрафного, а Гарри Кейн без помех открыл счет. Несмотря на паузы из-за пиротехники на трибунах, команда Венсана Компани сохранила контроль игры. За десять минут до конца Кейн забил второй раз, развернувшись в штрафной, а в конце реализовал пенальти после игры рукой Анджело Штиллера и оформил хет-трик.

Кейн стал главным героем финала и первым игроком в XXI веке, который забил 10 мячей в одном розыгрыше Кубка Германии. Бавария завершила сезон золотым дублем, выиграв чемпионат и кубок.

Кубок Германии, финал

Бавария – Штутгарт 3:0

Голы: Кейн, 55, 80, 90+2 (пен.)

Бавария: Урбиг, Станишич, Та, Упамекано, Лаймер (Бишоф, 90+5), Павлович (Горецка, 90), Киммих, Диас, Мусиала (Карль, 76), Олисе (Геррейру, 90+5), Кейн

Штутгарт: Нюбель, Хендрикс, Шабо, Хакес (Ельч, 64), Миттельштедт, Штиллер, Чема (Нарти, 84), Левелинг, Фюрих (Эль-Ханнусс, 78), Ундав, Демирович (Томаш, 84)

Предупреждения: Фюрих, Шабо