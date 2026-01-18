Сергей Разумовский

В 18-м туре немецкой Бундеслиги Бавария на выезде одержала волевую победу над Лейпцигом.

Первый тайм в Лейпциге сложился для «Баварии» крайне непросто. «Быки» агрессивно начали игру, создали несколько опасных моментов и уже на 20-й минуте открыли счет – Ромуло замкнул острую подачу Давида Раума. Хозяева имели преимущество не только по количеству ударов и единоборств, но и по остроте, в то время как мюнхенцы владели мячом, но действовали слишком прямолинейно. До перерыва Бавария позволила сопернику создать рекордный для эпохи Венсана Компані показатель ожидаемых голов против себя, а Мануэль Нойер несколькими сейвами спас команду от еще худшего сценария.

Переломным моментом стал начало второго тайма. После перерыва Бавария значительно добавила в интенсивности, физике и движении без мяча. Серж Гнабри быстро сравнял счет, а вскоре Майкл Олисе начал настоящий сольный концерт: ассист Гарри Кейну на решающий гол, подача с углового на Джонатана Та, еще один голевой пас на Александра Павловича и, наконец, собственный мяч. В этот отрезок мюнхенцы полностью перевернули ход игры, пробежав, по словам Компані, на несколько километров больше соперника и вернув контроль над матчем.

Кульминацией вечера стало возвращение Джамала Мусиалы. Через 196 дней после тяжелой травмы он появился на поле в конце встречи и почти сразу подключился к атаке, отдав ассист в голевой комбинации Олисе. Этот момент стал эмоциональным символом матча: игроки, тренеры и болельщики искренне радовались камбэку одного из лидеров команды. Убедительная победа 5:1 стала для Баварии вторым камбэком подряд.

Бавария набрала 50 очков и оторвалась от дортмундской Боруссии на 11 баллов. Лейпциг (32) пока остается в зоне Лиги чемпионов.

Бундеслига, 18-й тур

РБ Лейпциг – Бавария 1:5

Голы: Ромуло, 20 – Гнабри, 50, Кейн, 67, Та, 83, Павлович, 85, Олисе, 88

Лейпциг: Гулаччи, Раум, Люкеба, Орбан, Баку, Баумгартнер (Гомис, 85), Зайвальд (Банзузи, 81), Шлагер, Нуса (Максимович, 90), Ромуло (Гардер, 81), Диоманде

Бавария: Нойер, Ито (Ким, 87), Та, Упамекано, Бишоф (Девис, 82), Горецка (Киммих, 46), Павлович, Диас, Карль (Олисе, 56), Гнабри (Мусиала, 87), Кейн

Предупреждения: Зайвальд, 29