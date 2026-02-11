Сергей Разумовский

В четвертьфинале Кубка Германии Бавария дома обыграла Лейпциг со счётом 2:0. Уже на 4-й минуте гости могли шокировать мюнхенцев, когда Баумгартнер отправил мяч в сетку, однако взятие ворот отменили из-за офсайда, и матч вернулся в равное русло без быстрого гола.

Развязка наступила после перерыва. На 64-й минуте Бавария открыла счёт благодаря точному удару Кейна. А уже через три минуты преимущество удвоил Луис Диас — 2:0, что фактически сняло вопрос о победителе.

Таким образом мюнхенский клуб вышел в полуфинал, а его следующий соперник станет известен после жеребьёвки этой стадии.

Кубок Германии, четвертьфинал

Бавария – Лейпциг 2:0

Голы: Кейн, 64, Луис Диас, 67

Бавария: Нойер, Дэвис (Ито, 90+4), Тапсоба, Упамекано, Станишич (Лаймер, 69), Павлович (Горецка, 81), Киммих, Диас, Гнабри (Мусиала, 69), Олисе, Кейн

Лейпциг: Вандевордт, Раум, Люкеба (Битшиабу, 90+4), Орбан, Баку, Баумгартнер (Гомис, 90), Зайвальд, Шлагер (Банзузи, 78), Нуса (Груда, 78), Ромуло (Гардер, 78), Диоманде

Предупреждения: Станишич, Павлович, Лаймер – Вернер, Вандевордт, Зайвальд, Ромуло, Баумгартнер