Сергей Разумовский

В 12-м туре немецкой Бундеслиги Бавария на своем поле одержала победу над Санкт-Паули и укрепила лидерство в Бундеслиге.

В первом тайме команды обменялись голами: отличились Андреас Унтонджи и Рафаэль Геррейру. Мюнхенцы трижды попадали в каркас ворот и лишь в компенсированное время вырвали победу благодаря голам Луиса Диаса и Николаса Джексона, который вышел на замену. После перерыва Бавария постепенно прижала соперника, создавая все больше моментов, хотя Санкт-Паули долго держала оборону. Команда Венсана Компани доминировала в игре, но долго не могла реализовать преимущество, несмотря на многочисленные попытки Кейна, Бишофа и Диаса. В итоге мюнхенцы все же дожали соперника.

В Леверкузене Байер потерпел домашнее поражение от дортмундской Боруссии. «Шмели» повели в счете в конце первого тайма, когда Ансельмино на 41-й минуте реализовал свою возможность. После перерыва гости удвоили преимущество усилиями Адееми на 65-й минуте. Леверкузенцы активизировались в конце и на 83-й минуте сократили отставание благодаря точному удару Кофане, однако времени, чтобы вырвать ничью, хозяевам уже не хватило.

Бавария набрала 34 очка в 12 матчах, опережая РБ Лейпциг на восемь пунктов. Боруссия (25) обошла Байер (23).

Бундеслига, 12-й тур

Бавария – Санкт-Паули 3:1

Голы: Геррейру, 44, Луис Диас, 90+3, Джексон, 90+6 – Унтонджи 6

Бавария: Нойер – Лаймер (Олисе, 46), Та, Ким (Горецка, 77), Бишоф – Киммих, Павлович (Джексон, 83) – Карл (Гнабри, 65), Геррейру (Станишич, 65), Диас – Кейн

Санкт-Паули: Василь - Валь, Смит, Метс - Пырка, Фудзита, Сэндс, Ирвайн (Сисей, 68), Риццка (Оппи, 68) - Унтонджи (Синани, 18), Перейра Лаже (Меткалф, 87)

Предупреждения: Та – Метс

Байер – Боруссия Дортмунд 1:2

Голы: Кофане, 83 – Ансельмино, 41, Адееми, 65

Байер: Флеккен, Тапсоба, Бадэ, Андрих (Кванса 88), Тильман (Терье 74), Поку (Телла 88), Гримальдо, Гофман (Эчеверри 74), Гарсия, Маза, Шик (Кофане 63)

Боруссия: Кобель, Шлоттербек, Антон, Ансельмино, Брандт (Чуквуэмека 90+1), Адееми (Беллингем 80), Свенссон, Рюерсон (Коуту 80), Нмеджа (Бенсебаини 90), Забитцер, Гирасси (Силва 61)

Предупреждения: Тильман, Тапсоба – Шлоттербек, Рюерсон, Силва, Коуту