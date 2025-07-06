Павел Василенко

Джамал Мусиала получил серьезную травму в четвертьфинале Клубного чемпионата мира. Бавария опубликовала заявление о состоянии здоровья футболиста. К сожалению, хороших новостей клуб не имел.

Мусиала получил травму после столкновения с итальянским голкипером Джанлуиджи Доннаруммой в конце первого тайма против ПСЖ. Это выглядело ужасно, и сразу стало ясно, что футболист Баварии не сможет продолжать игру.

Первыми о переломе малоберцовой кости и операции сообщили журналисты Sky Sport Deutschland.

Теперь Бавария сделала официальное заявление. Они подтвердили перелом малоберцовой кости и вывих голеностопного сустава, а также необходимость операции. Они не сообщили, как долго игрок будет выведен из строя, но немецкие СМИ ранее сообщали, что он не будет играть как минимум четыре месяца.

«Эта серьезная травма и длительное отсутствие стали шоком для Джамала и всех нас. Это сильно ударило по Баварии.

Все знают, насколько он невероятно важен для нашей игры и какую роль он играет в нашей команде. Мы все ему сочувствуем. Он только что оправился от травмы и теперь выбыл на еще один продолжительный период.

Он получит от нас все, что ему нужно. Мы его интенсивно поддержим, мы будем с ним. Мы с нетерпением ждем его возвращения на поле», — сказал директор Баварии Макс Эберль в комментарии клубной пресс-службе.

Ранее главный тренер Баварии Венсан Компани прокомментировал поражение своих подопечных и отреагировал на травму Мусиалы.