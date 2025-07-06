Павел Василенко

Джанлуиджи Доннарумма причинил травму Джамалу Мусиале. Французские СМИ описали, как вратарь ПСЖ отреагировал на инцидент.

Мусиала получил перелом малоберцовой кости при столкновении с Доннаруммой. Ему предстоит операция, и он выбыл на несколько месяцев.

Люди, связанные с Баварией, имеют большие претензии к итальянцу. Голкипер мюнхенской команды Мануэль Нойер заявил, что Доннарумма сознательно рисковал здоровьем Мусиалы. Он также отметил, что вратарь ПСЖ подошел к травмированному лишь после того, как тот вмешался.

Однако уже во время матча стало понятно, что Доннарумма был глубоко потрясен произошедшим. Интернет заполонили фотографии, на которых итальянский вратарь прячет лицо в руках или футболке.

RMC Sport утверждает, что Доннарумма хотел поговорить с Мусиалой после матча, но не смог этого сделать. Позже он обменялся с ним несколькими сообщениями. Доннарумма также посвятил ему пост в своем аккаунте Instagram.

«Мои молитвы и добрые мысли с тобой», – написал итальянец игроку Баварии.

Ранее главный тренер Баварии Венсан Компани прокомментировал поражение своих подопечных и отреагировал на травму Мусиалы.