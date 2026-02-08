Сергей Разумовский

В 21-м туре немецкой Бундеслиги Бавария быстро получила комфортный сценарий в встрече с Хоффенхаймом: уже в дебюте матч резко изменился из-за пенальти и удаления в составе гостей после фола на Луисе Диасе. Решение арбитра вызвало споры, так как эпизод выглядел не слишком однозначным, а двойное наказание — жестким.

Несмотря на игру в меньшинстве, Хоффенхайм отыгрался после ошибки Нойера, а момент качественно разыграл Асслани, который ассистировал Крамаричу. Но Бавария еще до перерыва забила дважды: Кейн реализовал второй пенальти, а затем отдал на Диаса в контратаке — 3:1.

После перерыва интриги не осталось: мюнхенцы контролировали игру, а Диас довел дело до хет-трика, забив после комбинации и сольного прохода. В итоге Бавария победила легко, а ключевым переломным моментом стала ранняя красная карточка.

Кёльн дома пытался продолжить успешную серию, тогда как Лейпцигу нужно было возвращаться в топ-4. В первом тайме обе команды имели кадровые проблемы в обороне, из-за чего появлялись ошибки, а гости раскачивали блок хозяев дриблингом и переводами.

Лейпциг открыл счет после стандарта — Баумгартнер выиграл верх и забил. После перерыва Кёльн добавил в давлении и сравнял благодаря эффектному удару Тильманна, но вскоре Шлагер пасом разрезал оборону, и Баумгартнер оформил дубль.

В концовке Кёльн мог получить пенальти за игру рукой на линии, но VAR нашел миллиметровый офсайд в развитии атаки. Хозяева пошли ва-банк, но Лейпциг удержал победу.

Бавария набрала 54 очка и продолжает опережать Боруссию Д на шесть баллов. Лейпциг остался в зоне Лиги чемпионов (39).

Бундеслига, 21-й тур

Кёльн – РБ Лейпциг 1:2

Голы: Тильманн, 51 – Баумгартнер, 29, 56

Бавария – Хоффенхайм 5:1

Голы: Кейн, 20 (пен.), 45 (пен.), Диас 45+2, 62, 89 – Крамарич, 35

Удаление: Акпогума, 17