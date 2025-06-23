Михаил Цирук

Во вторник, 24 июня, состоится матч третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира между лиссабонской Бенфикой и мюнхенской Баварией. Учитывая небольшое количество топовых матчей на этой стадии турнира, эта афиша действительно вызывает интерес: в одной из команд выступает украинец, Бенфика теоретически все еще может не выйти из группы, и интрига в распределении мест в этом квартете все еще жива до конца. Предлагаем вашему вниманию анонс дуэли именитых европейских команд на клубном мировом первенстве.

Турнирное положение в группе и предыдущие результаты команд

У мюнхенской Баварии на этом КЧМ пока все идет хорошо, и в двух стартовых поединках команда Венсана Компани обеспечила себе выход из группы. На старте турнира чемпион Германии разгромил полупрофессиональный Окленд из Новой Зеландии со счетом 10:0, а после этого на последних минутах вырвал победу над Бокой Хуниорс (2:1), благодаря чему теперь могут не беспокоиться о своем участии в плей-офф.

А вот Бенфика таких гарантий пока не имеет. В первом поединке португальский клуб разделил очки с Бокой Хуниорс (2:2), спасшись от поражения лишь на последних минутах, а затем разгромил Окленд (6:0), и вполне возможно, что именно количество голов, забитых в ворота аутсайдера, может стать определяющим в судьбе команды.

Таким образом, в случае поражения Бенфики Бока будет иметь шанс догнать её. Если орлы уступят, а аргентинцы одержат победу, тогда в их борьбе за второе место и плей-офф все будет решать разница мячей.

Сейчас у команды Трубина разница +6, а у Боки Хуниорс -1, однако, учитывая, что в последнем туре Бока играет с Оклендом, часть игроков которого не поехала на турнир, потому что им нужно ходить на основную работу, задача забить в его ворота 5-7 мячей кажется вполне реальной. Поэтому, чтобы чувствовать себя спокойно, Бенфике необходимо набрать как минимум одно очко, а в случае победы лиссабонский коллектив сможет выйти дальше с первого места.

Кадровые потери

Возможно, на Клубном чемпионате мира, который так или иначе не воспринимается как турнир чрезвычайной важности, это не имеет какого-то критического значения, однако в будущей игре обе команды не смогут рассчитывать на целый ряд своих игроков.

В частности, Бенфике не поможет основной защитник Томаш Араужу, Андреа Белотти, который получил прямую красную карточку в первом матче с Бокой, а также давно травмированные Александер Ба и полузащитник Ману. Кроме того, под вопросом остается участие в игре основногопівзахисника Флорентину.

Бавария, в свою очередь, также имеет несколько травмированных. Свежая травма только одна - Джамал Мусиала, который получил повреждение в последнем поединке против Боки. Правда, записывать его в потери еще, возможно, рано, так как проблема, предварительно, оказалась несерьезной, и один из лидеров мюнхенцев будет доступен уже на этот матч. А вот Тарек Бухманн, Альфонсо Дэвис, Хироки Ито и Ким Мин Дже свои травмы получили уже давно, и в будущем поединке точно не сыграют.

История встреч

Бенфика и Бавария встречались между собой 13 раз, и, несмотря на такое количество попыток, лиссабонские орлы, на удивление, не одержали ни одной победы - 3 ничьи и 10 поражений. В последний раз команды встречались совсем недавно - на этапе Лиги чемпионов в ноябре прошлого года, и тогда все завершилось минимальной победой мюнхенцев благодаря голу Мусиалы (1:0).

Последний случай, когда лиссабонский клуб смог не проиграть Баварии, произошел еще в апреле 2016 года, когда после минимального поражения в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов (0:1) португальский клуб сыграл дома вничью (2:2), однако радости от такого результата было мало. Возможно, 24 июня станет тем днем, в который команда Анатолия Трубина прервет серию из пяти поражений подряд против этого соперника?

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