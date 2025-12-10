Бенфика провела яркий домашний матч против Наполи в Лиге чемпионов.

На 20-й минуте лиссабонцы открыли счет. Самуэль Даль навесил с фланга, Иванович выиграл борьбу вверху и сбросил мяч на Ричарда Риоса. Полузащитник в падении проткнул мяч мимо голкипера – 1:0.

На старте второго тайма Бенфика удвоила преимущество. Иванович сохранил мяч на фланге, отпасовал на Риоса, а тот прострелил вдоль ворот на Леандро Баррейро. Полузащитник точно пробил в дальний нижний угол – 2:0.

Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин отыграл весь матч, в то время как полузащитник Георгий Судаков был заменен на 76-й минуте на Антонио Силву.

Бенфика довела матч до логичной победы, одержала вторую победу подряд в групповом раунде. У команды Моуринью теперь шесть очков и 25 позиция, у Наполи на 1 очко больше.

Лига чемпионов. 6-й тур

Бенфика – Наполи 2:0 (Риос 20, Баррейро 49)