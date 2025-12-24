Сергей Разумовский

В шестом туре общего этапа Лиги чемпионов Азии Аль-Иттихад одержал минимальную победу над Насафом – 1:0. Матч вышел напряженным и долго держал интригу, однако судьбу встречи решил один точный удар.

Автором единственного гола стал Карим Бензема: француз отличился на 57-й минуте и принес своему клубу три очка. Благодаря этой победе Аль-Иттихад набрал 6 пунктов и поднялся на 6-е место в западной группе турнира. Насаф, в свою очередь, продолжает неудачный отрезок — после шести туров команда остается на последней позиции, имея 0 очков.

Бензема в текущем сезоне демонстрирует стабильную результативность. Во всех турнирах он провел 13 матчей за Аль-Иттихад и уже забил 12 мячей, фактически оставаясь главным источником голов для команды.

Лига чемпионов АФК, шестой тур

Аль-Иттихад – Насаф 1:0

Гол: Бензема, 57