Бензема снова расколотил в Лиге чемпионов, правда, уже не в той.
Легендарный француз принес победу Аль-Иттихаду
18 минут назад
В шестом туре общего этапа Лиги чемпионов Азии Аль-Иттихад одержал минимальную победу над Насафом – 1:0. Матч вышел напряженным и долго держал интригу, однако судьбу встречи решил один точный удар.
Автором единственного гола стал Карим Бензема: француз отличился на 57-й минуте и принес своему клубу три очка. Благодаря этой победе Аль-Иттихад набрал 6 пунктов и поднялся на 6-е место в западной группе турнира. Насаф, в свою очередь, продолжает неудачный отрезок — после шести туров команда остается на последней позиции, имея 0 очков.
Бензема в текущем сезоне демонстрирует стабильную результативность. Во всех турнирах он провел 13 матчей за Аль-Иттихад и уже забил 12 мячей, фактически оставаясь главным источником голов для команды.
Лига чемпионов АФК, шестой тур
Аль-Иттихад – Насаф 1:0
Гол: Бензема, 57