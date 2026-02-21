Сергей Разумовский

Бывший нападающий Динамо Артем Беседин записал на свой счёт гол в составе Артиса Брно в поединке 14-го тура второго дивизиона Чехии против Опавы. Точный удар украинца стал переломным моментом встречи, поскольку позволил хозяевам оживить игру тогда, когда казалось, что отыграться уже практически нереально.

Во время матча Артис Брно проигрывал 1:3, и Беседин отличился на 81-й минуте. После его гола хозяева сумели совершить настоящий камбэк, сумев сравнять счёт и избежав поражения.

В итоге команды разошлись миром — 3:3. В составе Артиса Брно дубль оформил Адедиран, а третий мяч забил Беседин. Благодаря этой ничьей команда, имея 31 очко, сохранила место в зоне плей-офф за повышение в классе.

Беседин играет за Артис с начала 2025 года. За этот период он отметился одним голом и двумя результативными передачами, а до этого в последний раз забивал 5 марта прошлого года.

Чемпионат Чехии, второй дивизион. 14-й тур

Артис Брно – Опава 3:3

Голы: Адедиран, 39, 85, Беседин, 81 – Чейка, 9, Си, Новак, 45

Ранее Беседин отреагировал на слухи о выходе из Артиса.