Бешикташ официально объявил о подписании центрального нападающего сборной Южной Кореи О Хён Гю. Информация о трансфере опубликована на официальном сайте турецкого клуба.

24-летний форвард переехал в Стамбул из бельгийского Генка. Сумма трансфера составила около 14 миллионов евро. Новичок Бешикташа подписал контракт, рассчитанный до лета 2029 года.

В текущем сезоне О Хён Гю провел 32 матча за Генк во всех турнирах. На его счету десять забитых мячей и три результативные передачи.

После 20 туров чемпионата Турции Бешикташ занимает пятое место в турнирной таблице, имея 36 набранных очков.