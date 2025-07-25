Маркевич: «За Бешикташ выступают уже давно отыгранные футболисты»
Специалист высоко оценил работу нового наставника «шахтёров»
1 день назад
Известный украинский тренер Мирон Маркевич в интервью сайту Sport-express.ua прокомментировал победу донецкого Шахтера над турецким Бешикташем в первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы (4:2).
«Шахтер выглядел очень хорошо. Уже видно работу Арды Турана. Я увидел на поле хорошую дисциплину, а мастерство у игроков Шахтера и так было. Много бразильцев хорошего уровня, наши футболисты тоже подтянулись. Самое главное, что принес Туран, это то, что команда начала играть дисциплинированно. Нужно так и дальше продолжать. Этого не было в прошлом году, тогда каждый делал на поле то, что хотел.
Я был уверен, что Шахтер выиграет. За Бешикташ выступают уже давно отыгранные футболисты.
Они их собрали со всего мира, а толку никакого с них нет и не будет. Играть они умеют, но это все отыгранный материал. Шахтер намного быстрее, физическая готовность на голову выше. Результат вполне закономерен».
Ответный матч состоится 31 июля в 21:00. Игра пройдет в польском Кракове.
Если Шахтер пройдет Бешикташ, то встретится с неудачником пары Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция).
Если украинская команда уступит туркам, то в Лиге конференций сыграет с победителем пары Сент-Патрикс (Ирландия) – Нымме Калью (Эстония).