Швейцария победила в битве принципиальных соперников Украины и вышла в плей-офф ЧМ-2022
Бесполезная победа. Обзор матчей Камерун – Бразилия и Сербия – Швейцария
Африканская команда сотворила сенсацию, которая ничего не дала с турнирной точки зрения
Фото - AFP
В заключительный матчах группового этапа чемпионата мира-2022 Швейцария переиграла Сербию (3:2), а Камерун одолел Бразилию (1:0).
Тем не менее, результат параллельного матча не позволил африканской команде выйти в плей-офф. Вашему вниманию обзоры встреч.
Ранее стало известно, что на чемпионате мира-2022 мы не увидим финал Аргентина – Бразилия.
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