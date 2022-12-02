Официально. Групповой этап чемпионата мира-2022 окончен
На чемпионате мира-2022 мы не увидим финал Аргентина – Бразилия
Стала известна полная сетка плей-офф мундиаля
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Групповой этап чемпионата мира-2022 в Катаре завершен. Таким образом, сформировались все пары 1/8 финала турнира.
Известна также вся сетка плей-офф мундиаля. Например, между собой в финале точно не сыграют Бразилия и Аргентина. Но мы можем увидеть повторения решающего матча прошлого розыгрыша между Хорватией и Францией.
Напомним, ни одна сборная не набрала 9 очков на групповом этапе ЧМ-2022.
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