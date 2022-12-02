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Текбол. Чемпионат мира. Германия

На чемпионате мира-2022 мы не увидим финал Аргентина – Бразилия

Стала известна полная сетка плей-офф мундиаля
Футбол Чемпионат мира по футболу
00:16
На чемпионате мира-2022 мы не увидим финал Аргентина – Бразилия
Фото - Getty Images

Групповой этап чемпионата мира-2022 в Катаре завершен. Таким образом, сформировались все пары 1/8 финала турнира.

Известна также вся сетка плей-офф мундиаля. Например, между собой в финале точно не сыграют Бразилия и Аргентина. Но мы можем увидеть повторения решающего матча прошлого розыгрыша между Хорватией и Францией.

Напомним, ни одна сборная не набрала 9 очков на групповом этапе ЧМ-2022.

Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Аргентины (футбол) сборная Бразилии (футбол) сборная Франции (футбол) сборная Испании (футбол) сборная Нидерландов (футбол) сборная Англии (футбол) сборная Португалии (футбол)

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