Павел Василенко

Последний день летнего трансферного окна обернулся настоящим хаосом для Монако. Руководство французского клуба стремилось срочно продать игрока, чтобы избежать проблем с финансовым фейр-плей, но в итоге умудрилось сорвать сразу две сделки.

Сначала нападающий Фоларин Балогун согласился на переход в Эвертон. Однако трансфер внезапно оказался под угрозой из-за проблем с медицинским осмотром.

Параллельно Монако договорился с Челси о продаже полузащитника Ламина Камары. Игрок согласовал все условия и подписал необходимые документы, так что сделка фактически была завершена.

Тем не менее, ситуация вокруг Балогуна неожиданно изменилась. Эвертон возобновил переговоры и снова выразил готовность завершить трансфер. В Монако решили воспользоваться возможностью и поспешно отменили уже согласованную продажу Камары Челси.

Такой рискованный шаг обернулся катастрофой. Переговоры с Эвертоном по поводу Балогуна в последний момент окончательно сорвались.

В результате за несколько часов руководство Монако умудрилось потерять сразу два запланированных трансфера и остаться без ожидаемых доходов.