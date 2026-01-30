Сергей Разумовский

В заключительном туре общего этапа Лиги Европы Реал Бетис победил Фейеноорд 2:1 в матче, который обе команды начали с кадровыми проблемами, но больше всего они ударили по нидерландцам.

Из-за травм ван Перси остался без основных центрбеков и был вынужден перестраивать оборону. Игра началась активно, гол Эззальзули на 6-й минуте отменили, однако вскоре Антони после передачи Авилы попал в правую девятку и открыл счет. На 32-й минуте Антони стал ассистентом, прострелив с фланга на Эззальзули — 2:0.

После перерыва Бетис больше контролировал ход встречи, а Фейеноорд оживился после тройной замены на 61-й минуте и вернул интригу голом Тенгстеда на 77-й. Концовка вышла нервной с большим количеством фолов и четырьмя желтыми карточками, но сравнять счет гостям не удалось.

Благодаря победе Бетис финишировал четвертым с 17 очками и вышел в 1/8 финала Лиги Европы, тогда как Фейеноорд завершил вне топ-24 и прекратил борьбу.

Лига Европы. Общий этап, восьмой тур

Бетис – Фейеноорд 2:1

Голы: Антони, 17, Эззальзули, 32 – Тенгстед, 77

Бетис: Лопес, Гомес, Натан, Льоренте, Ортис, Форнальс, Деосса (Альтимира, 74), Рока Хунке, Эззальзули, Авила (Руибаль, 83), Антони.

Фейеноорд: Велленройтер, Лотомба, Таргаллин, Крайевелд (Модер, 69), Бос (Плуг, 61), Слити (Ньювкоп, 61), Валенте (Хван, 61), Ларин (ван Перси, 73), Хадж, Тенгстедт, Боржес.

Предупреждения: Рока, 90+2, Гомес, 90+4, Льоренте, 90+6 – Хадж, 10, Таргаллин, 47, Боржес, 90+7