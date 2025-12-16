Сергей Разумовский

В 16-м туре Английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед и Борнмут сыграли вничью 4:4 на Олд Траффорд. Матч, который стал для манкунианцев последним домашним перед Рождеством, получился чрезвычайно динамичным и держал в напряжении почти сто минут, постоянно меняя ход событий.

Хозяева удачно начали встречу и быстро вышли вперед благодаря голу Амада Диалло. Несмотря на общую игровую преимущество «красных дьяволов» в первом тайме, Борнмут сумел отыграться усилиями Семеньо. Впрочем, перед перерывом манкунианцы снова повели в счете – Каземиро отличился ударом головой после подачи углового.

В начале второго тайма инициативу перехватили гости. Голы Эванилсона и Маркуса Таверньера за короткий промежуток времени вывели Борнмут вперед. Манчестер Юнайтед ответил результативно: сначала Бруну Фернандеш эффектно реализовал штрафной удар, а затем Матеус Кунья завершил атаку, вновь выведя свою команду вперед.

Однако удержать победу хозяевам не удалось. В конце матча запасной игрок Борнмута Жуниор Крупи сравнял счет, оформив восьмой гол в встрече. В компенсированное время обе команды имели возможности вырвать победу, однако счет больше не изменился, и матч завершился результативной ничьей.

Манчестер Юнайтед набрал 26 очков и не смог догнать Челси в борьбе за зону Лиги чемпионов. Борнмут после ухода украинца Ильи Забарного штормит – 21 балл и 13-е место.

АПЛ, 16-й тур

Манчестер Юнайтед – Борнмут 4:4

Голы: Диалло, 13, Каземиро, 45+4, Фернандеш, 77, Кунья, 79 – Семеньо, 40, Эванилсон, 46, Тавернье, 52, Крупи, 84

Манчестер Юнайтед: Ламменс, Йоро (Мартинес, 70), Гевен, Шоу (Доргу, 90+3), Диалло, Каземиро (Мейну, 61), Фернандеш, Далот, Мбемо (Зиркзе, 90+3), Маунт (Шешко, 70), Кунья

Борнмут: Петрович, Смит, Диаките, Сенеси, Трюфер, Тавернье (Брукс, 91+1), Адамс, Хименес, Клюйверт (Гилл, 90+1), Семеньо, Эванилсон (Крупи, 77)

Предупреждения: Далот (43), Каземиро (50) – Семенио (43), Сенеси (77), Смит (83)