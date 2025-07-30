Центральный защитник киевского Динамо Кристиан Биловар поделился своими впечатлениями после уверенной победы команды в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов над мальтийским Хамруном.

Матч завершился со счетом 3:0, а по сумме двух игр динамовцы одержали разгромную победу 6:0.

«Всегда приятно играть «на ноль» в защите – это результат работы всей команды и тренерского штаба, а не только игроков обороны. С этим я нас всех и поздравляю.

Конечно, поддержка ощущалась, но отмечу, что когда мы играли в гостях у Хамрун Спартанс, на Мальте тоже было достаточно болельщиков из Украины, которые нас очень хорошо поддерживали. Хотя в Люблине мы чувствуем себя как дома, все наши мысли о том, чтобы вернуться в Украину и играть еврокубковые матчи дома.

Мой отмененный гол? Особенно не праздновал, потому что не поверил, что наконец-то забил. Богу виднее, не повезло, наверное, пока еще не время, надеюсь, позже удастся отличиться. Мог быть дебютный гол, но не сложилось, значит, это случится позже», - заявил Биловар для пресс-службы Динамо.