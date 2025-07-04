Британец Пэдди Пимблетт, боец UFC и известный болельщик Ливерпуля, эмоционально отреагировал на новость о смерти португальского нападающего Диогу Жоты, который погиб в дорожно-транспортном происшествии в Испании. Футболисту было 28 лет.

Безумие — просыпаться на другом конце света и узнавать новости о Жоте. Мои мысли с его женой, детьми и семьей в это душераздирающее для них время. Я никогда не забуду ту поездку на Вембли и все песни, которые мы пели по дороге туда, когда выиграли трофей, а затем возвращались домой. Диогу — наш номер 20, — написал Пимблетт в соцсетях.

Напомним, Жота выступал за Ливерпуль с 2020 года и был одним из ключевых игроков клуба под руководством Юргена Клоппа. Его смерть стала большим ударом для мира футбола и фанатов.