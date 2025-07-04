Главный тренер Челси Энцо Мареска не исключил, что вингер Педру Нету может пропустить матч 1/4 финала Клубного чемпионата мира против Палмейраса из-за личной трагедии — гибели своего друга и бывшего партнера по Вулверхэмптону, форварда Ливерпуля Диогу Жоты.

Жота погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Испании. Ему было 28 лет. В 2020–2022 годах он выступал вместе с Нету в составе Вулверхэмптона.

Педру очень переживает, но мы рядом, чтобы поддержать его в этот момент. Решение, играть против Палмейраса или нет, остается за ним. Любое его решение будет правильным, и мы поддержим его в любом случае, — заявил Мареска в комментарии официальному сайту клуба.

Матч между Челси и Палмейрасом состоится в ночь с 4 на 5 июля. Начало игры — в 04:00 по киевскому времени. Поединок пройдет на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии.