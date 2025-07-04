Павел Василенко

Диогу Жота погиб в среду вечером вместе со своим братом в автокатастрофе. Трагическая авария произошла в испанской провинции Самора. По предварительным данным, во время обгона лопнула шина.

Lamborghini, в котором ехали Жота и его брат Андре Силва, загорелся. Оба португальских футболиста погибли на месте.

Португальские СМИ раскрыли подробности похорон игроков. Их последнее прощание состоится в субботу утром.

Диогу Жота и Андре Силва будут похоронены в Гондомаре. Это небольшой городок недалеко от Порту, где они оба выросли.

Церемония начнется в субботу в 10:00 по местному времени. Среди тех, кто объявил о своём участии, будет президент Португалии.

Ожидается, что на похоронах также будут присутствовать многие деятели из мира футбола.