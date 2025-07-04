Стали известны дата и место похорон Диогу Жоты
Футболист погиб в Испании
около 2 часов назад
Диогу Жота погиб в среду вечером вместе со своим братом в автокатастрофе. Трагическая авария произошла в испанской провинции Самора. По предварительным данным, во время обгона лопнула шина.
Lamborghini, в котором ехали Жота и его брат Андре Силва, загорелся. Оба португальских футболиста погибли на месте.
Португальские СМИ раскрыли подробности похорон игроков. Их последнее прощание состоится в субботу утром.
Диогу Жота и Андре Силва будут похоронены в Гондомаре. Это небольшой городок недалеко от Порту, где они оба выросли.
Церемония начнется в субботу в 10:00 по местному времени. Среди тех, кто объявил о своём участии, будет президент Португалии.
Ожидается, что на похоронах также будут присутствовать многие деятели из мира футбола.