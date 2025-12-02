Павел Василенко

Бывший болгарский нападающий Любослав Пенев госпитализирован в немецкую клинику в тяжелом состоянии. По данным испанской прессы, его здоровье резко ухудшилось за последние недели из-за рака печени.

Из-за хрупкого состояния Пенева химиотерапия невозможна. Жена бывшего нападающего начала сбор средств на покрытие расходов на госпитализацию 59-летнего мужчины.

Пенев приобрел популярность в Болгарии, играя за ЦСКА (София), а в 1990 году перешел в Валенсию. За четыре с половиной сезона он забил 71 гол и стал лучшим бомбардиром Атлетико в сезоне 1995/96 с 16 точными ударами.

Нападающий завершил карьеру в ЦСКА (София) в сезоне 2001/02. Пенев был частью золотого поколения Болгарии во главе с Христо Стоичковым и участвовал в чемпионате Европы 1996 года в Англии и чемпионате мира 1998 года во Франции.

За сборную Болгарии Пенев сыграл 62 матча, но из-за рака яичек пропустил чемпионат мира 1994 года, который стал вершиной золотого поколения, занявшего четвертое место на турнире.