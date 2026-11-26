Сергей Разумовский

Защитник ПСЖ Илья Забарный забил свой третий мяч в сезоне-2026/27. Украинец отличился в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против Ромы, который завершился результативной ничьей – 2:2.

Забарный открыл счет на 31-й минуте встречи. После подачи Сэнне Маюлю с углового украинский защитник выиграл борьбу в штрафной площадке и ударом головой отправил мяч в ворота итальянской команды. Этот гол стал для футболиста дебютным в Лиге чемпионов и первым на еврокубковом уровне в целом.

Таким образом, Забарный уже в третий раз забил в текущей кампании за ПСЖ. Ранее защитник отличался в матчах чемпионата Франции. В 7-м туре он забил Страсбуру на 77-й минуте, а в 10-м туре поразил ворота Труа на 39-й минуте. Второй гол украинца в Лиге 1 оказался победным, так как парижане одержали минимальную победу – 1:0.

Матч против Ромы стал для Забарного 11-м в составе ПСЖ во всех турнирах этого сезона. Украинец не только надежно действует в обороне, но и постепенно добавляет к своей результативности. В настоящее время он забил больше, чем некоторые футболисты атакующей группы французской команды.

В текущем сезоне меньше голов, чем Забарный, имеют атакующие игроки парижан Магнес Аклиуш и Хвича Кварацхелия – по два мяча. Хавбек Дро Фернандес пока не отличался результативными ударами. По три гола, как и украинец, забили вингер Мика Годтс и центральный полузащитник Витинья.

Дебютный мяч в Лиге чемпионов также позволил Забарному установить личное достижение. Ранее в течение профессиональной карьеры защитник забивал по одному голу за киевское Динамо и Борнмут. Теперь его голевой показатель за один сезон в составе клубной команды уже превысил предыдущий результат.

Забарный продолжает играть важную роль в составе ПСЖ, а его прогресс отмечают не только статистические порталы, но и тренерский штаб. Ранее главный тренер французской команды Луис Энрике уже высказывался о выступлениях украинского защитника.