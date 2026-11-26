Павел Василенко

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высоко оценил выступление Ильи Забарного в матче пятого тура Лиги чемпионов против Ромы (2:2). Украинский защитник не только помог команде, но и забил свой дебютный гол в турнире.

На пресс-конференции журналист спросил наставника о прогрессе футболиста, отметив, что в последние недели тот выглядит увереннее. Луис Энрике эмоционально отреагировал на такую оценку:

«Просто такое впечатление? Продолжайте говорить об этом впечатлении. Это невероятно. На мой взгляд, он был практически безупречен. Очень умный. Очень физически мощный. Очень хорошо обращается с мячом».

Тренер также подчеркнул, что людям трудно менять уже сложившееся мнение о игроке.

«Я думаю, что он блестяще начал этот сезон. Я очень рад видеть, что, несмотря на свою молодость, несмотря на свой возраст, он уже демонстрирует такой высокий уровень игры», – добавил специалист.

В сезоне 2026/27 Забарный забил за ПСЖ уже три мяча. Ранее 24-летний украинец отличался в матчах чемпионата Франции со Страсбуром (3:1) и Труа (1:0). Его контракт с парижанами рассчитан до 30 июня 2030 года, а Transfermarkt оценивает защитника в 40 миллионов евро.

После пяти туров ПСЖ имеет 13 очков и занимает второе место в Лиге чемпионов. 28 ноября команда сыграет с Лорьяном в чемпионате Франции. Начало – в 21:45 по киевскому времени.