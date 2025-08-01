Павел Вasilенко

Прокуроры парижского пригорода Нантер подписали окончательный обвинительный акт против звезды ПСЖ Ашрафа Хакими, сообщает Le Parisien. Марокканец обвиняется в изнасиловании, ему грозит до 15 лет заключения, если его признают виновным.

Инцидент произошел в феврале 2023 года. Тогда 24-летняя женщина засвидетельствовала, что познакомилась с Хакими через личные сообщения в Instagram.

После более чем месяца виртуального общения она в пятницу вечером отправилась в дом игрока на первую встречу. Ее туда доставил Uber, который заказал сам игрок. После прибытия ситуация быстро обострилась.

По словам заявительницы, Ашраф Хакими целовал ее в губы и грудь через одежду без ее согласия. Молодая женщина сопротивлялась игроку, но он продолжал удерживать ее и в итоге изнасиловал.

Женщина была в шоке после инцидента, но успела послать сообщение подруге с просьбой забрать ее. Позже подруга подтвердила полиции заявления и состояние предполагаемой жертвы. Впоследствии предполагаемая жертва сама подала уголовное заявление против футболиста.

3 марта 2023 года следственный судья предъявил Ашрафу Хакими обвинение в изнасиловании и поместил его под домашний арест после задержания, а прокуратура начала судебное расследование. Во время допросов марокканец отрицал какую-либо вину, а его клуб, ПСЖ, поддерживал футболиста. Хакими также заявил, что все было лишь планом женщины, которая пыталась его шантажировать финансово.

Прокуратура Нантера теперь требует предъявить Ашрафу Хакими обвинение в изнасиловании в уголовном суде департамента О-де-Сен. Следственный судья еще не подтвердил и не опроверг условия окончательного обвинительного заключения. ПСЖ пока что не прокомментировал последние события в неприятной ситуации с своим игроком.