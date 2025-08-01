Во Франции высказались по поводу трансфера Забарного: «Он дал слово, он хочет подписать контракт с ПСЖ»
Фабрис Хокинс поделился последними подробностями трансфера украинца
около 4 часов назад
Журналист RMC Sport Фабрис Хокинс высказался о возможном трансфере украинского защитника Ильи Забарного из английского Борнмута в парижский ПСЖ.
«Забарный? Клубы сближаются. ПСЖ может рассчитывать на готовность игрока присоединиться к ним. Несколько клубов преследовали его, Тоттенхэм давил на него, но он хочет только присоединиться к ПСЖ.
Он дал слово, он хочет подписать контракт с Пари Сен-Жермен. Теперь двум клубам нужно прийти к соглашению. Мы – недалеко от полного соглашения, разница в переговорах составляет менее пяти миллионов», – сказал Хокинс в эфире After Foot.
22-летний футболист в прошлом сезоне провел 39 встреч, в одной из которых отметился результативной передачей. Его контракт с Борнмутом действует до конца июня 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Забарного оценивается в 42 миллиона евро.
Ранее Романо сообщил важные новости о трансфере Забарного в ПСЖ.