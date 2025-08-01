Журналист RMC Sport Фабрис Хокинс высказался о возможном трансфере украинского защитника Ильи Забарного из английского Борнмута в парижский ПСЖ.

«Забарный? Клубы сближаются. ПСЖ может рассчитывать на готовность игрока присоединиться к ним. Несколько клубов преследовали его, Тоттенхэм давил на него, но он хочет только присоединиться к ПСЖ.

Он дал слово, он хочет подписать контракт с Пари Сен-Жермен. Теперь двум клубам нужно прийти к соглашению. Мы – недалеко от полного соглашения, разница в переговорах составляет менее пяти миллионов», – сказал Хокинс в эфире After Foot.