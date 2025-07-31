Павел Василенко

Французский ПСЖ оштрафован почти на 50 000 евро за неспортивное поведение болельщиков во время финала Лиги чемпионов и размещение баннера с надписью «УЕФА – это мафия».

Парижане победили миланский Интер со счетом 5:0 на «Альянц Арене» в Мюнхене и впервые выиграли престижный трофей.

«Мы считаем штраф уместным, поскольку парижские болельщики отправили сообщение, которому не место на спортивном событии. Они стремились навредить репутации управляющего органа европейского футбола», – говорится в заявлении УЕФА, которое получило агентство AP.

Напомним, что ПСЖ хочет приобрести украинского защитника Борнмута Илью Забарного.