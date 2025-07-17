Павел Василенко

Защитник донецкого Шахтёра Валерий Бондарь в интервью сайту Трибуна прокомментировал ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы с Ильвесом (0:0).

«У нас было очень много моментов, чтобы забить и один, и два, и три гола, чтобы порадовать и болельщиков, и людей, которые пришли на футбол. Несмотря на 6:0 в первом матче, приезжали сюда за победой. Понимали, что это достаточно комфортный счет, но на каждый матч мы выходим с высоким настроем, чтобы победить», – сказал Бондарь.

В следующей стадии квалификации Лиги Европы Шахтёр сыграет с турецким Бешикташем, который является грандом местного футбола. Ильвес продолжит свой путь в Лиге конференций (во втором раунде отбора) матчами с нидерландским АЗ.

Матчи «горняков» с Бешикташем запланированы на 24 и 31 июля.