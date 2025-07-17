Главный тренер Шахтера Арда Туран перед ответным матчем первого раунда квалификации Лиги Европы против Ильвеса рассказал, насколько команда успела воспринять его идеи.

На самом деле мы работаем с игроками всего 23-й день. Это похоже на то, как если бы они всю жизнь спали на одном боку, а теперь мы хотим, чтобы они спали на другом. Мы не говорим, что то, что они делали раньше, было неправильно. Просто это было иначе. А сейчас мы просим игроков о других вещах и хотим быть успешными именно с тем, что предлагаем.

Конечно, им нелегко меняться, но мы верим в наш путь и в наши идеи. Мы уверены, что именно эти принципы помогут «Шахтеру» достичь высокого уровня. У нас есть терпение – и мы увидим, что произойдет в будущем.

Думаю, мы провели хорошие сборы. Конечно, непросто просыпаться в 7 утра и все это делать, но мы все любим футбол. А когда что-то любишь, то можешь делать это в любое время, – сообщил Туран в интервью Tribuna.com.