Вингер Шахтера озвучил требования Турана к своей позиции
У нового тренера «горняков» есть свежий подход к использованию фланговых футболистов
около 1 часа назад
Вингер Шахтера Алиссон Сантана перед ответным матчем первого раунда квалификации Лиги Европы против Ильвеса рассказал о требованиях нового главного тренера Арды Турана.
Я могу играть на левом фланге, был опыт игры на острие атаки. Но все же наиболее комфортно мне на поле справа. Что касается взаимодействия с Тураном, то он очень много подсказывает, особенно относительно его видения системы.
Он хочет, чтобы вингеры находились ближе к воротам соперника. Этого мне часто не хватает, потому что тренер знает, что я люблю опускаться ниже, получать мяч из глубины.
Его видение немного отличается, поэтому на тренировках он подчеркивает, чтобы я оказывался у ворот соперника. Это очень логичное его решение, потому что я вижу в этом смысл.
На это, правда, потребуется время и адаптация, хотя я нацелен на прогресс и стараюсь в этом сезоне больше раскрыться в своей роли и прогрессировать на своей позиции, – рассказал Алиссон в интервью «Футболу 24».
Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги Европы и смотреть прямую трансляцию игры можно уже сегодня, 17 июля, на странице события Ильвес – Шахтер на Xsport. Начало – в 19:00.
Напомним, в первой игре Шахтер разгромил Ильвес со счетом 6:0.