Вингер Шахтера Алиссон Сантана перед ответным матчем первого раунда квалификации Лиги Европы против Ильвеса рассказал о требованиях нового главного тренера Арды Турана.

Я могу играть на левом фланге, был опыт игры на острие атаки. Но все же наиболее комфортно мне на поле справа. Что касается взаимодействия с Тураном, то он очень много подсказывает, особенно относительно его видения системы.

Он хочет, чтобы вингеры находились ближе к воротам соперника. Этого мне часто не хватает, потому что тренер знает, что я люблю опускаться ниже, получать мяч из глубины.

Его видение немного отличается, поэтому на тренировках он подчеркивает, чтобы я оказывался у ворот соперника. Это очень логичное его решение, потому что я вижу в этом смысл.

На это, правда, потребуется время и адаптация, хотя я нацелен на прогресс и стараюсь в этом сезоне больше раскрыться в своей роли и прогрессировать на своей позиции, – рассказал Алиссон в интервью «Футболу 24».