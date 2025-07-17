Игрок Шахтера намерен просто поиздеваться над Ильвесом
Бразилец хочет, чтобы команда забила семь или более мячей в еврокубковом матче
около 2 часов назад
Вингер Шахтера Алиссон Сантана поделился ожиданиями от ответного матча первого раунда квалификации Лиги Европы против Ильвеса.
Конечно, [в первой игре была] очень важная победа в контексте нашей цели – попадания в основную стадию соревнования, морального состояния команды, вдохновения для игроков. Перед каждой игрой тренер подчеркивает, что мы должны уважать соперника.
Несмотря на то, что не был знаком с Ильвесом, понимал также, что не стоит недооценивать команду. Наша победа очень приятна. Надеюсь, мы в ответном матче сможем повторить результат, а еще лучше – улучшить его.
Но подчеркну, что мы это должны делать с уважением. Ильвес до определенного момента играл очень прилично. Я доволен, что удалось одержать такую победу, – заявил Сантана в интервью «Футболу 24».
Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги Европы и следить за прямой трансляцией игры можно уже сегодня, 17 июля, на странице события Ильвес – Шахтер на Xsport. Начало – в 19:00.
Напомним, в первой игре Шахтер разгромил Ильвес со счетом 6:0.