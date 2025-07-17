Вингер Шахтера Алиссон Сантана поделился ожиданиями от ответного матча первого раунда квалификации Лиги Европы против Ильвеса.

Конечно, [в первой игре была] очень важная победа в контексте нашей цели – попадания в основную стадию соревнования, морального состояния команды, вдохновения для игроков. Перед каждой игрой тренер подчеркивает, что мы должны уважать соперника.

Несмотря на то, что не был знаком с Ильвесом, понимал также, что не стоит недооценивать команду. Наша победа очень приятна. Надеюсь, мы в ответном матче сможем повторить результат, а еще лучше – улучшить его.

Но подчеркну, что мы это должны делать с уважением. Ильвес до определенного момента играл очень прилично. Я доволен, что удалось одержать такую победу, – заявил Сантана в интервью «Футболу 24».