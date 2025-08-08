Центрбек Шахтера Валерий Бондар подвел итоги матча 3 квалификационного раунда Лиги Европы против Панатинаикоса (0:0). Его слова приводит УПЛ ТВ.

То, что я видел со стороны - неприятный момент. Ничего там хорошего, я думаю, не будет, потому что всегда, когда ты так травмируешься, это тебя выбивает. Насколько – мы не знаем, скоро узнаем. Но то, что он нам не поможет в ближайшем матче, это 100%. Это очень печально, потому что мы теряем нашего нападающего, который нам очень помогает в играх.

Сложно, потому что такая погода. Я думаю, что команда хозяев уже привыкла к такой погоде, когда очень душно. Тяжело было играть в таких погодных условиях. Но, я думаю, что, в принципе, могли сыграть намного лучше в обороне. Где-то допустили те моменты, где Дима (Ризник) спас нас. Не хочется, чтобы до такого доходило. Хочется нивелировать эти моменты до того, как Дима делал такие сейвы, - сказал Бондар.