Защитник Шахтера Валерий Бондарь в интервью Sport.ua рассказал о главном тренере донецкой команды Арде Туране.

«Не все понимали, насколько это большая фигура в футболе во время его игровой карьеры. Уверен, что и как тренер Арда Туран себя проявит. Он сразу сказал, что нас ждет очень много работы, прежде всего беговой и тактической. В тренировочном процессе – это требовательный и эмоциональный специалист, а вот в быту Арда Туран более спокойный.

Уверен, что тот азарт, эмоции, футбольная агрессия, которые дает нам тренер, будут переноситься на игры. Шахтер станет сильнее. Просто нужно немного времени, поскольку ни одна команда в мире сразу не может показывать максимум, когда приходит новый тренер», – сказал Бондар.