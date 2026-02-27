Сергей Разумовский

В 18-м туре украинской Премьер-лиги Шахтер на Арене Львов обыграл Верес с минимальным счетом 1:0. Единственный гол на 81-й минуте забил Валерий Бондарь, который в свой 27-й день рождения вырвал для команды важнейшие три очка.

Отдельным событием стал дебют в стартовом составе Проспера Оба – одного из лучших бомбардиров чемпионата, который зимой перешел в Шахтер из ЛНЗ. После предыдущего тура, где новичок не попал в заявку на матч с Карпатами, на этот раз он получил шанс с первой минуты.

В течение игры встреча превратилась в долгую осаду: Шахтер контролировал мяч и темп, постоянно атаковал через фланги и полуфланги, но натыкался на плотную и дисциплинированную оборону Вереса. Ровенчане играли компактно, перекрывали зоны и заставляли хозяев искать сложные решения, так что до перерыва и после него гол зреет, но не приходил.

Решающий момент наступил на стандарте: после подачи с углового и удара партнера мяч задел перекладину и после добивания Бондаря оказался в воротах. Гости нанесли лишь два удара, последний из которых был уже под финальный свисток.

В таблице Шахтер набрал 41 очко и оторвался от ЛНЗ на три балла. Однако у конкурента еще матч в запасе с Полесьем. Тогда как Верес с 21 пунктом остался девятым.

УПЛ, 18-й тур

Шахтер – Верес 1:0

Гол: Бондарь, 81

Шахтер: Резник, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Криськив (Назарина, 76), Очеретько (Изахи, 46), Педриньо, Алиссон (Бондаренко, 87), Мейреллиш (Траоре, 63), Проспер (Невертон, 63).

Верес: Горох, Стамулис, Ципот, Гончаренко, Корнийчук, Бойко, Харатин (Годя, 87), Фабрициу (Чечер, 76), Весли Помба (Гонсалвеш, 59), Ндукуве (Стень, 76), Байя (Шарай, 59).

Предупреждения: Алиссон 59, Педриньо 61 – Корнийчук 75