Сергей Разумовский

В 23-м туре немецкой Бундеслиги Лейпциг и Боруссия Дортмунд сыграли драматичную ничью 2:2.

Хозяева мощно провели первый тайм и дважды поразили ворота соперника. На 20-й минуте счёт открыл Баумгартнер, а затем австриец оформил дубль, сделав преимущество «быков» максимально комфортным еще до перерыва — 2:0.

После отдыха Боруссия сумела сразу же вернуть интригу: дортмундцы сократили отставание благодаря автоголу Ромуло. Далее Шмели усилили давление в поисках спасения и таки вырвали мини-камбэк в компенсированное время — на 95-й минуте Фабио Сильва забил решающий мяч, принесший гостям ничью.

После этого тура Боруссия имеет 52 очка и за 11 туров до финиша отстаёт от Баварии уже на восемь баллов в борьбе за чемпионство. Лейпциг (41) лишь пятый.

Бундеслига, 23-й тур

Лейпциг – Боруссия Дортмунд 2:2

Голы: Баумгартнер, 20, 39 – Ромуло, 50 (автогол), Фабио Сильва, 90+5