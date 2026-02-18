Сергей Разумовский

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд на своем поле обыграла Аталанту.

Хозяева открыли счет уже на 3-й минуте – Ґирассі воспользовался ошибкой обороны и хладнокровно реализовал свой момент. Несмотря на то, что итальянцы больше владели мячом и пытались контролировать темп, именно атаки дортмундцев были значительно острее и конкретнее. Перед перерывом немцы удвоили преимущество: на 42-й минуте Баєр результативно завершил одну из быстрых атак.

Во втором тайме картина игры существенно не изменилась. Аталанта продолжала больше работать с мячом, но создавала минимум опасности у чужих ворот. По итогам встречи показатель ожидаемых голов был красноречивым – 2.09 у дортмундцев против всего 0.46 у бергамасков, хотя по количеству ударов разница почти не заметна – 9 против 7. «Шмели» максимально эффективно использовали свои шансы и обеспечили комфортное преимущество перед поездкой в Италию.

Ответный матч состоится 25 февраля в Бергамо.

Лига чемпионов. Стыковой раунд плей-офф, первый матч

Боруссия Дортмунд – Аталанта 2:0

Голы: Ґирассі, 3, Баєр, 42

Боруссия: Кобель, Бенсебаини, Антон, Реджани, Свенссон, Нмеча (Забицер, 82), Беллингем, Рюерсон, Брандт (Чуквуемека, 69), Баєр (Адееми, 70), Ґирассі (Силва, 83)

Аталанта: Карнезеккі, Колашинац, Гимшити (Гин, 46), Коссуну, Бернаскони, Эдерсон, де Рон (Сулемана, 63), Дзаппакоста (Белланова, 72), Залевски (Самарджич, 82), Пашалич, Скамакка (Крстович, 46)

Предупреждения: Реджани, Антон – Коссуну, Гимшити, Скамакка