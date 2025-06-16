Павел Василенко

Перед 46 275 зрителями бразильский Палмейрас и португальский Порту продемонстрировали атакующий футбол в матче первого тура Клубного чемпионата мира, но отличная игра вратарей не позволила забить ни одного мяча.

Героем матча, безусловно, стал вратарь Порту Клаудиу Рамос, который своими сэйвами несколько раз спас свою команду.

Палмейрас под руководством Абела Феррейры доминировал в атаке, но не смог реализовать свои возможности. Эстеван, которого болельщики признали игроком матча, был одним из самых активных игроков на поле и создал угрозу перед воротами Порту.

После первого тура группы А все четыре команды имеют по одному очку. Кроме Палмейраса и Порту в таблице также есть египетский Аль-Ахли и американский Интер Майами, которые также сыграли вничью 0:0. Это означает, что борьба за выход на следующий этап турнира остаётся открытой.

Клубный чемпионат мира, 1-й тур

Группа А

Палмейрас – Порту – 0:0