Полузащитник Динамо Владимир Бражко подвел промежуточные итоги сборов в Австрии, а также прокомментировал поражение от Мидтьюлланна (1:3) и ничью с Вест Бромвичем (1:1). Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Настроение хорошее, чувствую себя хорошо, с каждым днем набираем лучшую форму. Доволен, потому что тренировки интересные – есть силовая работа, что очень важно для подготовки к новому сезону и квалификации Лиги чемпионов. Тренерский штаб сочетает силовые, тактические и игровые серии – на тренировках есть баланс. Конечно, мини-турниры – это интересно, ведь присутствует соревновательный дух. Турнир между тремя-четырьмя командами очень захватывающий, всегда есть интрига 😁.

Составы команд постоянно меняются и перемешиваются, поэтому каждый раз бывает по-разному. Но победить хотят все – и на тренировках, и в играх. Позади два спарринга с хорошими соперниками, в которых я принимал участие – на фоне таких команд интересно себя проявить, попробовать свои силы как индивидуально, так и командно. В таких матчах хорошо видно и хорошие действия, и недостатки, они дают информацию, кому какие компоненты нужно улучшать.

Думаю, и Мидтьюлланн, и Вест Бромвич – сильные команды с хорошей тактикой, схемой игры. Интересно было играть с англичанами, у которых более силовой стиль игры, но они также много бегают. Мидтьюлланн – более тактическая команда, они хорошо прессинговали, проводили быстрые атаки и контратаки. Что касается сравнения с квалификацией Лиги чемпионов, пока сложно сказать, ведь мы еще не знаем нашего соперника. Когда он определится, будем разбирать. Думаю, там тоже будет очень достойный уровень команды.

Наша группа молодежных сборников присоединилась к команде чуть позже, но думаю, мы уже вышли на нужный уровень, чтобы работать в общей группе. Мы пропустили немного – отдыхали лишь 10 дней, это меньше, чем основная часть команды. Уже сыграли по 60 и 30 минут, думаю, каждый из нас хорошо себя чувствует, по крайней мере я – точно и готов работать дальше.