Павел Василенко

Динамо в Словении сыграло свой четвертый матч в рамках предсезонной подготовки, на этот раз встретившись с английским Вест Бромвичем. Поединок закончился со счетом 1:1.

В первом тайме команды не могли открыть счет, однако во второй половине игры центральный защитник Вест Брома Нет Филлипс пробил ворота киевлян. Однако, Владислав Ванат через 20 минут после этого восстановил равновесие, которое и продержалось до конца матча.

Отметим, что ранее команда Александра Шовковского дважды сыграла с венгерским клубом Кишварда (0:2, 3:0) и уступила датскому Мидтьюлланду (1:3).

Контрольный матч

Динамо – Вест Бромвич – 1:1

Голы: Ванат, 76 – Филлипс, 56.