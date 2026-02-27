Сергей Разумовский

В 28-м туре Английской Премьер-лиги Вулверхэмптон на своем поле сенсационно обыграл Астон Виллу со счетом 2:0.

Хотя перед игрой именно хозяева шли последними в турнирной таблице, а соперник занимал третье место. Первый тайм прошел в напряженной борьбе без забитых мячей, а ключевой момент наступил после перерыва: на 61-й минуте Жоау Гомеш воспользовался своим шансом и открыл счет, поставив фаворита в сложное положение.

Далее Вилла пыталась отыграться, но Вулверхэмптон выдержал натиск и уже в добавленное время поставил точку в матче — на 90+8-й минуте отличился Родриго Гомеш, закрепив неожиданную победу аутсайдера над одним из лидеров чемпионата. Добавим, что в прошлом году «волки» проявляли серьезную активность в полузащитнике Владимире Бражко, предлагали киевскому Динамо 20 миллионов евро. Может спасутся и подпишут?

Астон Вилла, несмотря на поражение, осталась третьей с 51 очком, однако уже в этом туре команду Унаи Эмери может догнать Манчестер Юнайтед (48). Вулверхэмптон же остается пока последним (13).

АПЛ, 28-й тур

Вулверхэмптон – Астон Вилла 2:0

Голы: Жоау Гомеш, 61, Родриго Гомеш, 90+8

Вулверхэмптон: Са, Москера, С. Буэно, Тоти, Чачуа, Андре (Гомес, 90), Ж. Гомеш, У. Буэну, Белльгар (Арокодаре, 81), Мане, Армстронг (Р. Гомеш, 90+3)

Астон Вилла: Мартинес, Кеш, Конса, Торрес, Динь (Матсен, 71), Онана, Луис (Баркли, 60), Санчо (Бейли, 60), Роджерс, Буэндиа (Абрагам, 71), Уоткинс (Алиссон, 86)

Предупреждения: Москера (45+1), Армстронг (52), Белльгар (59) – Буэндиа (54), Бейли (75), Кеш (90+3)

