Сергей Разумовский

Центральный полузащитник Вест Хэма Лукас Пакета может в ближайшее время вернуться во Фламенго. Об этом в соцсети X сообщает инсайдер Николо Скира, отмечая, что переговорный процесс между клубами уже находится в активной фазе.

По данным источника, 28-летний бразилец согласовал личные условия с Фламенго и утвердил контракт, рассчитанный на четыре года. Теперь ключевой вопрос – договоренность непосредственно с Вест Хэмом: бразильский клуб, воспитанником которого является Пакета, ведет переговоры с лондонцами, стараясь как можно быстрее закрыть сделку и оформить трансфер.

Пакета выступает за Вест Хэм с лета 2022 года, когда англичане приобрели его у Лиона за 43 млн евро. В текущем сезоне хавбек провел 19 матчей, в которых отметился 5 голами и 1 результативной передачей, оставаясь одним из заметных игроков команды по вкладу в атаку. Также он известен выступлениями за Милан.

