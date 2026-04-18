Сергей Разумовский

В 33-м туре английской Премьер-лиги Брентфорд на своем поле сыграл вничью с Фулхэмом.

В первом тайме главным событием стала травма Алекса Ивоби, который на 41-й минуте покинул поле из-за повреждения задней поверхности бедра. Несмотря на больший контроль мяча со стороны гостей, самые опасные моменты создали именно хозяева: Тиаго не попал с близкого расстояния после углового, а в добавленное время Льюис-Поттер пробил выше с выгодной позиции.

После перерыва Фулхэм добавил благодаря высокому прессингу, но Лукич и Сессеньон не воспользовались своими шансами. Брентфорд ответил опасным ударом Дамсгора, а Егор Ярмолюк помог команде удержать баланс в центре поля. В конце Гарри Вилсон упустил выход один на один, а Йенсен чуть не вырвал победу для хозяев, однако Лено спас Фулхэм после штрафного.

Украинский полузащитник «пчёл» Егор Ярмолюк продемонстрировал не плохие индивидуальные показатели. По итогам игры хавбек выполнил 48 передач, из которых 36 оказались точными, что составляет 75 процентов. Также он дважды успешно доставил мяч в штрафную площадь соперника.

В течение встречи Ярмолюк имел 57 касаний мяча и показал стопроцентную эффективность в дриблинге, реализовав единственную попытку обыгрыша. Кроме того, украинец довольно активно действовал в борьбе — выиграл 4 из 7 единоборств. В верховых единоборствах он победил дважды из пяти попыток, а в борьбе на земле был безупречен — 2 выигранных дуэли из 2. Также на его счету один успешный подкат. Общая оценка за матч составила 6,7.

Благодаря этому результату Брентфорд набрал 48 очков, что может повлиять и на турнирные перспективы другого украинца в АПЛ — защитника Эвертона Виталия Миколенко. Его команда имеет 47 баллов и при этом ещё один матч в запасе, так что сохраняет хорошие шансы в борьбе за места, которые дают право выступить в еврокубках следующего сезона.

АПЛ, 33-й тур

Брентфорд – Фулхэм 0:0

Брентфорд: Келлегер, Кайоде, ван ден Берг, Коллинз, Льюис-Поттер, Ярмолюк, Йенсен, Уаттара, Дамсгор, Шаде, Тиаго

Фулхэм: Лено, Кастань, Андерсен, Бесси, Сессеньон (Робинсон, 81), Лукич, Кейрни (Бобб, 81), Вилсон, Смит-Роу (Кинг, 67), Ивоби (Чуквуезе, 43), Родригу Муниз (Хименес, 67)

Предупреждения: Лукич, 6