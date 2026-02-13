Сергей Разумовский

В 31-м туре английской Премьер-лиги Арсенал сыграл вничью с Брентфордом в важном матче на выезде.

Еще до игры в составе лондонцев возникли кадровые проблемы – из-за болезни не смог помочь команде Салиба, но тренерский штаб хозяев во главе с Китом Эндрюсом и так подготовил оптимальный план защиты, где вингеры регулярно возвращались к своим воротам и успешно помогали защитникам. Арсенал же выбрал осторожную стратегию, осознавая опасный статус соперника. Первый тайм прошел под контролем Брентфорда, который управлял ритмом и редко позволял гостям подойти к своим воротам. Сами лондонцы выглядели бледно в атаке и за первую половину не создали ни одного голевого момента.

Ситуация не изменилась и во втором тайме – Арсенал оставался осторожным и не мог нанести ни одного удара в створ ворот Келлегера. Вышел на поле Эдегор, но заметных изменений в атаке это не принесло. Тем временем Тьяго регулярно искал возможности в контратаках, однако его попытки сводились на нет усилиями обороны, а Ярмолюк грамотно действовал в центре поля, отсекая острые передачи. В итоге игра выдалась затянутой и осторожной: хозяева больше заботились о защите, гости не рисковали – и казалось, что счет так и останется нулевым.

Лишь под конец матча ситуация изменилась. Кайоде неудачно выбил мяч в пространство фланга, Инкапье подхватил и навесил в штрафную, где Мадуеке головой открыл счет для Арсенала. Однако Брентфорд сумел организовать мощный ответ: после аута Кайоде, скидки ван ден Берга и точного завершения от Льюиса-Поттера мяч оказался в сетке ворот гостей. В конце встречи возможность вырвать победу имел Тьяго, но его удар заблокировал защитник, а затем Келлегер парировал опасный удар Мартинелли.

Егор Ярмолюк провел на поле 72 минуты, за которые выполнил 22 передачи, из которых только одна оказалась неточной — общий процент точности составил 95%. В то же время в борьбе за владение мячом ему удалось выиграть только одно из пяти единоборств. В игре он один раз попытался пройти соперника в дриблинге, но эта попытка оказалась неудачной. В целом Ярмолюк сделал 28 касаний мяча, заставил соперника нарушить против себя правила один раз, сам трижды фолил, а также отметился одним перехватом. По итогам встречи получил оценку 6.4.

Соперники разошлись миром. Арсенал с 57 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице, но уже опережает Манчестер Сити только на четыре балла. Брентфорд (40) продолжает борьбу за места в зоне еврокубков.

АПЛ, 26-й тур

Брентфорд – Арсенал 1:1

Голы: Льюис-Поттер, 71 – Мадуеке, 61

Брентфорд: Келлегер, Кайоде, Айер, ван ден Берг, Генри (Гики, 90+5), Ярмолюк (Гендерсон, 73), Янельт, Уаттара, Йенсен, Льюис-Поттер (Дамсгор, 73), Тьяго

Арсенал: Рая, Тимбер, Москера, Габриэль, Инкапье (Калафиори, 81), Эзе (Эдегор, 46), Субименди, Райс, Мадуеке (Сака, 70), Дьокереш, Троссар (Мартинелли, 81)

Предупреждения: Янельт (4), Йенсен (53), Уаттара (86) – Габриэль (20), Дьокереш (30)