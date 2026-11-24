Павел Василенко

Будё-Глимт одержал минимальную победу над австрийским ЛАСК в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2026/27. Поединок на стадионе «Аспмира» завершился со счётом 1:0.

Хозяева большую часть встречи владели мячом, однако долго не могли найти путь к воротам соперника. ЛАСК прибыл в Норвегию после двух побед подряд, в частности над Спортингом (3:2), и сосредоточился на надежной обороне. В первом тайме командам так и не удалось открыть счёт.

Казалось, австрийцы смогут удержать ничью, но развязка настала уже в добавленное время. Андреас Гелмерсен, который появился на поле на 74-й минуте, на 90+2-й замкнул головой подачу со штрафного на дальней штанге и принёс Будё-Глимту победу.

Благодаря этому результату норвежский клуб набрал семь очков. У ЛАСК осталось шесть баллов.

Лига чемпионов, 5-й тур

Будё-Глимт – ЛАСК – 1:0

Гол: Гелмерсен, 90+2.

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