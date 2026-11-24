Третья победа подряд. Галатасарай одолел Астон Виллу в Лиге чемпионов
Судьбу матча решил поздний гол
Галатасарай минимально победил Астон Виллу в матче основного этапа Лиги чемпионов. Судьбу встречи в Стамбуле решил гол Дениза Гюля на 77-й минуте – 1:0.
Поединок проходил в напряженной борьбе. Галатасарай чаще угрожал воротам соперника, но защитники играли безупречно. Астон Вилла также не смогла преодолеть оборону турецкой команды. Почти 80 минут ни один из соперников не попал в створ ворот.
Развязка наступила после углового: мяч отскочил от Николаса Джексона, а Гюль опередил оппонентов и головой забил победный гол. После этого у нападающего началось кровотечение из носа, но он вернулся на поле. Астон Вилла отыграться не смогла.
Галатасарай набрал девять очков и одержал третью победу в пяти турах. Команда также выиграла восьмой матч подряд во всех турнирах. Астон Вилла имеет столько же баллов, но проиграла во второй раз подряд и не побеждает уже шесть матчей. 8 декабря турки сыграют с АЕК, а англичане примут ПСЖ.
Лига чемпионов, 5-й тур
Галатасарай – Астон Вилла – 1:0
Гол: Гюль, 77.
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