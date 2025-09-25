Павел Василенко

Фанаты Арсенала могут вздохнуть с облегчением – сага вокруг Вильяма Салибы подходит к финалу. По информации The Athletic, французский защитник согласовал все детали нового контракта и останется на «Эмирейтс» еще на долгие годы.

Действующий контракт Салибы истекает летом 2027 года, и это подогревало интерес топ-клубов, включая мадридский Реал. Однако теперь будущий трансфер выглядит нереальным – игрок готов поставить подпись под новым соглашением, которое будет действовать до июня 2030 года.

Сам Салиба не раз публично заявлял, что хочет остаться в Лондоне, а переговоры продвигаются успешно. И теперь, похоже, полное согласие уже достигнуто.

Француз присоединился к Арсеналу еще в 2019 году, но первые сезоны провел в аренде в Сент-Этьене, Ницце и Марселе. Лишь с 2022 года он стал незаменимым игроком основы и ключевым элементом защиты «канониров».