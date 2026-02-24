Сергей Разумовский

В ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов Интер дома пытался отыграться после поражения 1:3 в первой встрече, однако Буде-Глимт снова навязал свой сценарий и забрал победу на Джузеппе Меацца.

Долгое время миланцы держали интригу, но на 58-й минуте гости открыли счёт. Хауге воспользовался моментом и сделал задачу для Интера ещё сложнее с учётом уже имеющегося дефицита в два мяча после первой игры.

После этого Интер пошёл ва-банк, однако на 72-й минуте пропустил во второй раз — Эвьен удвоил преимущество норвежцев и фактически закрыл вопрос о победителе дуэли. Лишь на 76-й минуте Бастони смог отыграть один мяч, но этот гол стал лишь частичной компенсацией, а не реальным возвратом в противостояние.

Матч завершился 1:2, и по сумме двух встреч (1:3 в первой игре) Буде-Глимт сенсационно пробился в 1/8 финала. Примечательно, что норвежцы победили второй раз подряд, снова одолев действующего финалиста турнира.

Лига чемпионов. Стыковой раунд плей-офф, ответный матч

Интер – Буде-Глимт 1:2 (1:3 – первый матч)

Голы: Бастони, 76 – Хауге, 58, Эвьен, 72

Интер: Зоммер, Бастони, Аканжи, Биссек (Думфрис 81), Димарко (Аугусто 81), Лима (Диуф 62), Зелинский (Сучич 62), Барелла, Фраттези (Бонни 62), Тюрам, Эспозито

Буде-Глимт: Хайкин, Бьоркан (Алеесами 85), Шоволд, Гундерсен, Бьортуфт, Фет, Берг, Эвьен (Салтнес 82), Хауге, Бломберг (Мяття 77), Хег (Гельмерсен 77)

Предупреждения: Гундерсен, 67